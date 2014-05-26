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رسميا .. غانا لن تمنع وائل جمعة من التواجد في البرازيل

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رسميا .. غانا لن تمنع وائل جمعة من التواجد في البرازيل رسميا .. غانا لن تمنع وائل جمعة من التواجد في البرازيل

قرر وائل جمعة قائد الأهلي ومنتخب تفعيل قرار اعتزاله لارتباطه بالسفر إلى البرازيل من أجل تحليل مباريات كأس العالم بأحد القنوات.

ويبدو أن الصخرة مصمما على الذهاب للبرازيل، رغم ظهوره غاضبا في إعلان شهير منذ أسابيع بسبب عدم قدرته على التواجد في المونديال إثر خسارة مصر في التصفيات أمام غانا.

وكان من المفترض أن يعتزل صاحب الـ39 عاما رسميا بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه فضل تفعيل اعتزاله في الوقت الحالي، رافضا الإفصاح عن إسم القناة التي سيعمل بها.

يُذكر أن قناة beIN هى صاحبة حق البث الحصري لفعاليات كأس العالم 2014 على صعيد الوطن العربي والشرق الأوسط.

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