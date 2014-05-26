إصابة ناخب بأزمة قلبية أثناء التصويت بشبرا الخيمة

أصيب مسن بأزمة قلبية أثناء الإدلاء بصوته بأحد اللجان التصويت بشبرا الخيمة، تم نقله لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج.

وقال الدكتور زكريا عبدربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تم نقل المسن لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بوقوع إصابات أخرى داخل اللجان بالمحافظة.

وألقت قوات التأمين أمام لجنة مدرسة كوم السمن التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية القبض على شاب يدعى هانى محمد غنيم أحد عناصر جماعة الإخوان ، لكتابته عبارات مسيئة للجيش والشرطة، وذلك عقب وقوع مشاجرة بين الشاب وأهالي القرية بسبب قيام الأول بكتابة عبارات مسيئة للجيش والشرطة على جدران الشرطة وعبارات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى .

من جانبه قال اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية أن المشاجرة التى وقعت لم تكن داخل اللجان ، وتم السيطرة عليها، وجارى تحرير المحضر وعرضه على النيابة .

واحتجزت قوات تأمين الإستفتاء باحدى لجان محافظة القليوبية عمرو حسانين مندوب حملة حمدين صباحى بكفر منصور التابعة لمركز طوخ بعد نشوب مشادة كلامية بينه وبين عناصر التأمين والتى قامت بمنعه من الدخول بعد قيامه بالتطاول على الأفراد وتم احتجازة بمقر اللجنة ، وأصدر قاضى اللجنة قرار بمنعه من دخول اللجنة وسحب التوكيل منه.

وشهدت المدرسة الحديثة الابتدائية بقليوب بمحافظة القليوبية مشادة كلامية بين رئيس اللجنة رقم 3 ومندوب حمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية انتهت بطرد الثانى من اللجنة.

من جانبها أصدرت حملة مستقبل وطن بالقليوبية بيانا اكدت فيه وصول نسبة التصويت في لجان مدرستي ابن خلدون و 25 يناير ببنها إلي 90 % من الكتلة التصويتية للجنتين.