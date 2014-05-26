البنك المركزي الروسي يغلق مكاتب 9 بنوك أوكرانية في القرم

أغلق البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، مكاتب 9 بنوك أوكرانية في شبه جزيرة القرم ومنعها من مواصلة أعمالها.

وأعلن البنك المركزي الروسي – في بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء (إيتار تاس) الروسية – أنه تم إيقاف عمل كل من أوشادبنك، بنك مارفين، وبنك يونيكريديت الأوكراني الذي كان يعرف باسم أوكرسوتسبنك، بالإضافة إلى بنك أوكرسيب بنك، دلتا بنك، سيتي كوميرس بنك، فورم بنك، أفتوكرازبنك وبلاتينيوم بنك.

وأكد أنه سيتم تعويض المودعين عن طريق الصندوق الذي أنشئ مؤخراً لحماية حقوق المودعين في شبه جزيرة القرم.

أ ش أ