بالصور . إقبال كبير في الفيوم وتأخر بدء بعض اللجان و107 توكيل فقط لـ “حمدين”

شهدت اللجان الانتخابية بالفيوم اقبال كبير من الناخبين حتى بعد ظهر أمس ، تفاوت الإقبال فى اللجان ففى حين شهدت بعض اللجان إقبال كبير مثل مقر لجنة مدرسة محمد معبد بمدينة الفيوم ومدرسة الناصرية ولجنة مدرسة الصداقة الفرنسية إلا أن البعض الأخر شهد إقبالا متوسطا خاصة فى بعض القرى .

وشهدت عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم تأخر فتح اللجان الانتخابية وتأخر بدء عملية التصويت حتى التاسعة والنصف ومن بينها لجنة مدرسة الناصرية الاعدادية بمدينة الفيوم ولجنة مدرسة المحمدية بنات وتأخر بدء فتح لجان مدرسة الصداقة الفرنسية ربع ساعة .

كذلك تأخرت لجنة مدرسة العجميين الثانوية الصناعية في مركز ابشواي وعدد كبير من اللجان بمركز يوسف الصديق تأخر فتحها وبدء عملية التصويت ، وأرجعت المصادر سبب التأخير الى تاخر بعض القضاه فى الوصول إلى المقار الانتخابية فى مركز يوسف الصديق لبعده عن مدينة الفيوم او عمليات ترتيب فتح اللجان .

ونشبت مشادة كلامية بين شباب حملة دعم السيسي وقوات الامن أمام المقر الانتخابي بمدرسة صلاح سالم الثانوية فى مركز إطسا عندما قام شباب حملة السيسي بتوزيع دعاية انتخابية امام مقر الاقتراع ، تدخلت قوات الأمن وقامت بمنعهم مما ادى الى نشوب مشادة كلامية وتدخل البعض وتم انهاء الموقف فى هدوء.

على جانب اخر توجه أعضاء حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى الى محكمة الفيوم فى التاسعة صباح اليوم لاستخراج التوكيلات لمن لم يتمكن من الحصول علي التوكيل الخاص به حتي الآن للمندوبين ، وانتابت شباب الحملة حالة شديدة من الغضب وهددوا بالانسحاب عقب علمهم بقرار اللجنة العليا للانتخابات بضرورة اعتماد التوكيلات من المرشح الرئاسى حمدين صباحى .

و صرح عادل الياس مسئول الاعلام بحملة ” صباحي” أن أعضاء الحملة لم يحصلوا الا علي 100 توكيل عام و7 توكيلات خاصة فقط وان هناك مراكز كاملة وقري اللجان الانتخابية بها دون مندوبين ، مشيرا الي ان هناك مندوب من الحملة متواجد بمحكمة الفيوم منذ الصباح للحصول علي باقي التوكيلات ولم يحصل عليها حتى الحادية عشرة صباحا ، بينما أعلنت حملة مستقبل وطن ولجنة الشباب بالحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى انها قامت بتوزيع 150 توكيل عام وخاص موثق من محكمة الفيوم الابتدائية .

من جهه اخرى تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من ابطال مفعول عبوة ناسفة بالقرب من مقر لجنة مدرسة الفيوم الاعدادية الحديثة .

> كان اللواء الشافعي حسن مدير امن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد أحمد إسماعيل مدير الحماية المدنية بورود بلاغ باشتباه عامل نظافة أثناء قيامه بعمله في إناء زجاجي تخرج منه بعض الأسلاك بالقرب من مقر لجنة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة ، انتقل علي الفور خبراء المفرقعات بالإدارة وتم تأمين المنطقة والتعامل مع العبوة وإبطال مفعولها ، وتبين أنها إناء زجاجي يحوي مواد ومسامير وبرادة حديد ومثبت به شريحة تليفون محمول .

كما انفجرت عبوة ناسفة ألقاها مجهول علي سور المقر الانتخابي بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية المشرك قبلي بمركز يوسف الصديق بالفيوم ، لم تسفر عن وقوع إصابات .

و صرح مصدر أمني ان مجهول قام بالقاء عبوة ناسفة بدائية الصنع علي لجنة رقم 28 بمركز يوسف الصديق بالفيوم ولم تسفر عن وقوع اية اصابات .

كان المتواجدون بلجنة 28 بمركز يوسف الصديق بالفيوم قد فوجئوا بصوت انفجارقوى اثناء تواجدهم امام اللجنة وتبين ان مجهول ألقي عبوة ناسفة بدائية الصنع علي اللجنة ولم تسفر عن وقوع اى اصابات .

كما نجحت قوات الانتشار السريع في فض تجمع لعشرات الأشخاص من جماعة الإخوان حاولوا قطع طريق الفيوم – القاهرة أمام مدينة سنورس بإشعال النار في بعض إطارات الكاوتش ، وفض تجمع لبعض انصار تنظيم الاخوان فى قرية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم حاولوا من المواطنين من التوجه للجان الانتخابية .

وشهدت اللجان الانتخابية فى محافظة الفيوم تواجد وفود ومندوبي عدد من المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظة ومن بين هذه المنظمات وفد المفوضية الأوربية يضم يوردانيس شارانار و دارهوميرا ترانوفوكا وباقي أعضاء الوفد والذي سيقوم بمتابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية وعمليات الفرز حتى إعلان النتائج النهائية بجميع اللجان بالمحافظة.

وأكد مسئول الوفد أنهم يقومون بجولة ميدانية على ارض الواقع للتأكد من سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.

كما يتواجد بالمحافظة مندوبي الائتلاف المصري الديموقراطي والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي ومركز ماعت والمنظمة المصرية لحقوق الانسان

كان حزب الوفد بالفيوم قد قام بتشكيل غرف عمليات فى مقار الحزب بالفيوم لمتابعة سير الانتخابات وايضا قام حزب النور بتشكيل غرف عمليات مركزية فى المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظةً بلحظة. وان هذه الغرفة المركزية يتبعها غرفاً نوعية لكل مركز على حدة تشمل كل منها على (مسئول للغرفة – و قانوني – و إعلامي –ومسئول تسويق سياسي – ومسئول بيانات وإحصاء ) للمتابعة الحية لجميع اللجان الانتخابية في كل مكان على مستوى المحافظة عن طريق مندوبي الحزب أمام لجان الانتخابات وقام الشيخ عادل نصر مسئول الدعوة السلفية فى شمال الصعيد بتفقد عدد من اللجان الانتخابية فى مركز طاميه.

الجدير بالذكر ان عدد اللجان الانتخابية بالفيوم 420 لجنة فى قرى ومراكز المحافظة .