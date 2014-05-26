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بلاغ عن سيارة مشتبه بها تجوب الشوارع بالعريش والأمن يمشط اللجان

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بلاغ عن سيارة مشتبه بها تجوب الشوارع بالعريش والأمن يمشط اللجان بلاغ عن سيارة مشتبه بها تجوب الشوارع بالعريش والأمن يمشط اللجان

قوات الأمن تمشط اللجان

تلقت أجهزة الأمن بلاغ بوجود سيارة مشتبه بها تجوب شوارع العريش بشمال سيناء.

قامت قوات الأمن بتمشيط للشوارع بحثا عن السيارة المبلغ عنها ، كما قامت بتمشيط محيط اللجان بالكلاب البوليسيه و أجهزة الكشف عن المفرقعات دون العثور على اى جسم مشبوهة.

شهدت اللجان فى مدن الشيخ زويد وورفح اطلاق نار كثيف من قبل الأمن كشكل احترازى تحسبا لوقوع أى استهداف للقوات ، كما شهدت معظم لجان المحافظة إجراءات أمنية من قبل إدارة المفرقعات والكلاب للكشف عن المتفجرات والتى تواجدت بشكل كثيف أمام اللجان الانتخابية.

وقامت القوات المكلفة بتأمين اللجان الانتخابية بتفتيش المنازل الموجودة امام اللجان الانتخابية وشهدت اللجان الانتخابية تضييقات أمنية على الصحفيين وتم منعهم من التصوير خارج وداخل اللجان.

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