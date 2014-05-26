بدء إقبال الأهالي على اللجان الانتخابية بشمال سيناء

بدأت المقرات الانتخابية في شمال سيناء استقبال الناخبين في المواعيد الرسمية، صباح اليوم الاثنين، فى مدينة العريش، مع بعض التأخير في بعض المقرات، فى الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانه ونخل والحسنة؛ نظرًا لتأخر وصول القضاة الذين تم نقلهم بمدرعات القوات المسلحة.

ويشار إلى أن شمال سيناء بها 11 لجنة انتخابية عامة تضم 61 لحنة فرعية، فى 49 مركزًا انتخابًيا، وفقًا لتوزيعات أقسام شرطة المحافظة البالغ عددها 11 قسمًا.

اتخذت قوات الأمن إجراءات بالغة الصرامة، حول مقرات المدارس، المحددة كمقار انتخابية، وتم وضع الحواجز والكردونات الأمنية المتعددة حولها، ومنع اقتراب أى سيارات إلى اللجان، فيما تم نشر سيارات إسعاف مجهزة ومقاعد متحركة لكبار السن، وتم بث الأغانى الوطنية من مكبرات صوت المدارس، فيما أطلق أفراد الحراسة على أسطح بنايات المقرات فى الشيخ زويد ورفح الرصاص الاحترازى بشكل لافت، وذلك أثناء تحذير السيارات من الاقتراب من الشوارع المغلقة حول المدارس.

وقام أفراد الحراسة بتفتيش المواطنين، وتخصيص موظفات حكوميات منتدبات فى اللجان لتفتيش السيدات، ومنع دخول حقائب إلى داخل اللجان.

بدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.