بالفيديو:كيف تحافظين على بريق الكريستال و"البورسلان"؟

مع الوقت، تفقد قطع الكريستال بريقها، وكذلك تفعل صحون "البورسولان" المعدة للضيافة، علماً أن هذه المقتنيات تتطلّب عنايةً دقيقةً لأنّها معرّضة للكسر.

"سيدتي نت" يُساعدك في تلميع قطع الكريستال والحفاظ على صحونِ "البورسولان".

1- لتلميع قطع الكريستال:

*أنت بحاجةٍ إلى:

- قطعة من الكريستال.

- القليل من الخلّ الأبيض.

- وعاء من الماء البارد

- قطعة من القماش.

*الطريقة:

1- أضيفي القليل من الخلّ الأبيض إلى وعاء من الماء البارد.

2- أشطفي القطعةَ بالماء والخلّ.

3- أخيراً، جفّفيها بقطعة القماش الناعم، وستلاحظين لمعانها!

2- للحفاظ على صحون "البورسولان":

* أنت بحاجةٍ إلى:

- حبّة من الليمون الحامض.

- وعاء من الماء البارد.

- قطعة قماش.

- عدد من صحون "البورسولان".

- مجموعة من المناديل الورقية.

*الطريقة:

1- أعصري الليمون الحامض في وعاء الماء.

2- قومي بغسل الصحون، بمزيج الماء وعصير الليمون الحامض.

3- جفّفي كلاً منها بقطعة القماش.

4- عند توضيبها، إفصليها بواسطة المناديل الورقيّة.

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