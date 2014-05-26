أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو:كيف تحافظين على بريق الكريستال و"البورسلان"؟

Google+ Print
بالفيديو:كيف تحافظين على بريق الكريستال و"البورسلان"؟ بالفيديو:كيف تحافظين على بريق الكريستال و"البورسلان"؟

الإثنين 26-05-2014 15:40

مع الوقت، تفقد قطع الكريستال بريقها، وكذلك تفعل صحون "البورسولان" المعدة للضيافة، علماً أن هذه المقتنيات تتطلّب عنايةً دقيقةً لأنّها معرّضة للكسر.
"سيدتي نت" يُساعدك في تلميع قطع الكريستال والحفاظ على صحونِ "البورسولان".

1- لتلميع قطع الكريستال:

*أنت بحاجةٍ إلى:
- قطعة من الكريستال.
- القليل من الخلّ الأبيض.
- وعاء من الماء البارد
- قطعة من القماش.

*الطريقة:
1- أضيفي القليل من الخلّ الأبيض إلى وعاء من الماء البارد.
2- أشطفي القطعةَ بالماء والخلّ.
3- أخيراً، جفّفيها بقطعة القماش الناعم، وستلاحظين لمعانها!

2- للحفاظ على صحون "البورسولان":

* أنت بحاجةٍ إلى:
- حبّة من الليمون الحامض.
- وعاء من الماء البارد.
- قطعة قماش.
- عدد من صحون "البورسولان".
- مجموعة من المناديل الورقية.

*الطريقة:
1- أعصري الليمون الحامض في وعاء الماء.
2- قومي بغسل الصحون، بمزيج الماء وعصير الليمون الحامض.
3- جفّفي كلاً منها بقطعة القماش.
4- عند توضيبها، إفصليها بواسطة المناديل الورقيّة.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كيف تزيلين أحمر الشفاه عن الملابس؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا