أجمل الإطلالات في مهرجان "كان" من "سيِّدتي نت"

شهدنا البارحة نهاية أهم المهرجانات السينمائية وأكثرها سحراً وأناقة، وهو مهرجان "كان" السينمائي المقام في فرنسا، وظهرت خلاله أجمل إطلالات النجمات المتألقات بفساتين خلابة واختيارات أنيقة.

رصدنا لك في هذا الموضوع أجمل 15 إطلالة في مهرجان "كان" السينمائي، فاختاري الأجمل بينها:

- بلاك ليفلي Blake Lively

عرفت النجمة بلاك ليفلي بإطلالاتها الجميلة دوماً، ولكن إطلالتها في مهرجان "كان" السينمائي كانت واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق، إذ اختارت فستاناً من Gucci، فبدت كـ"الباربي" الأنيقة على السجادة الحمراء.

- نيكول كيدمان Nicole Kidman

ظهرت النجمة الأسترالية الأنيقة نيكول كيدمان بكامل أناقتها، حيث تألقت بفستان براق من "Armani"، فبدت إطلالتها جميلة للغاية.

- كيت بلانشيت Cate Blanchett

لا يمكن لأحد أن ينافس الممثلة كيت بلانشيت في إطلالاتها المتجددة، وقد أعجبنا بإطلالتها الساحرة من "Valentino" مع أقراط بتصميم غريب من "Chopard".

- سونام كابور Sonam Kapoor

حصلت الممثلة الهندية سونام كابور على إطلالة ملكية أنيقة عندما ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي بفستان أسود فخم من إيلي صعب، وفي إطلالة أخرى اختارت الساري الهندي مع مجوهرات أنيقة من تصميم والدتهاSunita Kapoor.

- شيريل كول Cheryl Cole

في كل عام تظهر النجمة شيريل كول بإطلالة أنيقة، وفي هذا العام اختارت فستاناً ناعماً وأنيقاً من "Monique Lhuillier"، فكانت من أجمل الإطلالات في المهرجان.

- باز فيغا Paz Vega

أعجبنا بإطلالات النجمة الإسبانية باز فيغا خلال أيام المهرجان، حيث اختارت في إطلالتها الأولى فستاناً قصيراً بتفاصيل جذابة من إيلي صعب، وفي إطلالتها الثانية بدت متألقة بفستان رائع وإطلالة متناسقة بتوقيع "Ralph & Russo".

- أشوريا راي Aishwarya Rai

اختارت النجمة الهندية أشوريا راي فستاناً ذهبياً براقاً من تصميم المصمم الإيطالي Roberto Cavalli، فبدت متألقة كعادتها.

- أرايا هارغايت Araya A.Hargate

أبهرتنا إطلالة النجمة الشابة أرايا هارغايت بفستانها الملكي من "Zac Posen"، وقد نجحت بتنسيقه مع سوار ماسي وحقيبة ناعمة بنفس اللون.

- ناعومي واتس Naomi Watts

خطفت الممثلة ناعومي واتس الأضواء في مهرجان "كان" بإطلالتها الأنيقة بفستان "Marchesa" وعقد ماسي رائع من "Bulgari".

- جيسيكا شاستاين Jessica Chastain

في إطلالتها في حفل "amfAR" اختارت النجمة جيسيكا شاستاين أن تنسق عقدها الساحر مع فستان أسود جميل جداً، فبدت إطلالتها متناسقة وأنيقة.

- روزي هنتنغتون Rosie Huntington

ظهرت عارضة الأزياء الأنيقة بإطلالة عصرية جذابة بفستان أصفر من "Pucci".

- بيترا نيمكوفا Petra Nemcova

حمل فستان بيترا نيمكوفا الجميل توقيع المصمم اللبناني المبدع زهير مراد، فبدت متألقة في مهرجان "كان" السينمائي.

- فريدا بينتو Freida Pinto

كانت النجمة الهندية الجميلة فريدا بينتو متألقة بفستان برتقالي جميل من Oscar de La Renta مع تسريحة ذيل حصان ناعمة.

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