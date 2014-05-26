ما رأيك باللون الأخضر لمجوهراتك النفيسة؟

دائماً ما تسحرنا المجوهرات بتفاصيلها المدهشة، وبالحرفة العالية المشغولة بها، كما بتصاميمها الساحرة. وأكثر ما يجذبنا في هذه المجوهرات هو الموادُّ النفيسة المصنوعة منها، كالذهب الخالص والألماس النقي. ومن المؤكّد أنّ الأحجار الكريمة بألوانها الزاهية، تُضيف حيويّة إلى تلك القطع، لا سيّما حجر الزمرد، الذي يُعدّ أكثر تلك الأحجار جمالاً، بلونه الشديد الخضرة، وبلمعانه الجذاب الذي يخطف الأنفاس!

لطالما استخدم مصمّمو المجوهرات حجر الزمرد في تصاميمهم، منذ العصور القديمة جداً، مثلما يستمرون في استخدامه إلى اليوم. وفي هذا الموسم، حضر الزمرد في تصاميم، هي غاية في الروعة والإبداع، مثلما فعل Dior Fine Jewelry في مجموعة Cher Dior المميّزة، حيث دمجوا الحجر مع الماس والياقوت، وكما فعلت مجموعة Chanel Camelia، حيث زيّن الزمرد وروداً متفتّحة وأوراق أشجار صغيرة، كما في مجوهرات Adler ذات التصميمات الفاخرة. ولدى Piaget دمجوا الزمرد مع الألماس والذهب الأبيض في مجموعة مذهلة من العقود والأقراط، ولدى de GRISOGONO، وLouis Vuitton رصّعوا به مجوهرات تجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية، كما على مجوهرات Van Cleef & Arpels ذات التصميمات الملكية...

بإمكانك اختيار إحدى هذه القطع التي انتقيناها اليوم، كي تتزيّني بها مع فستان أسود مكشوف الأكتاف، أو فستان أبيض لمناسباتك الرسمية؛ وبذلك تحصلين على إطلالة ساحرة تنبض بالجمال والروعة.

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