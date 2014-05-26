الممثة غونغ لي تألقت بمجوهرات Piaget في مهرجان "كان"

أبهرت سفيرة "بياجيه"Piaget العالمية غونغ لي، الممثلة الشهيرة ونجمة الفيلم القادم "Coming Home" الحضور بمجوهرات "بياجيه"Piaget التي تألقت بها على البساط الأحمر في الدورة السابعة والستين في مهرجان كان السينمائي الدولي حيث ظهرت في إطلالة مثيرة مع فستان سهرة طويل أسود اللون، برز جماله بشكل مذهل مع زوج من الأقراط مرصّع بالماس والزمرد الأخضر من مجموعة "بياجيه روز باسيون" Piaget Rose Passion وسوار ماسي وخاتم "كوكتيل" مرصّع بالماس بتصميم على شكل ورود ماسية تفصلها أحجار مدهشة من الزمرد الاخضر، تفتحت مثل الأزهار الحية على الممثلة وسلّطت الأضواء عليها.

مارأيك باطلالة غونغ لي، وهل أعجبتك هذه المجوهرات التي تزينت بها من من Piaget؟