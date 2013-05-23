وزير النقل يعود عقب جولة تفقدية لميناء قسطل على الحدود المصرية السودانية

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، على متن الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، عقب زيارة سريعة استغرقت عدة ساعات، قام خلالها بجولة تفقدية لمتابعة التشغيل التجريبى لميناء قسطل- وادى حلفا على الحدود المصرية السودانية بمحافظة أسوان، والذى بلغت تكلفته 60 مليون جنيه، لمتابعة التشغيل التجريبى، حيث رافقه خلالها الأستاذ جمال حجازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

و كان وزير النقل، قد أوضح أن المشروع يأتى ضمن المشروعات التنموية التى تتبناها الدولة على الحدود المصرية، لتحقيق الربط بين مصر والدول المجاورة لها، وفى غضون ذلك تقوم هيئة الموانئ البرية والجافة بإنشاء عدة مشروعات على مستوى الجمهورية، كان للحد الجنوبى نصيب فيها من خلال إنشاء ميناء قسطل البرى والمبنى الإدارى بأبو سمبل، بهدف دفع وتنمية العلاقات التجارية بين مصر والسودان، وإنهاء عمليات التهريب التى تتم خفية على طول خط الحدود بين البلدين.