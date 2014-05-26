الصحفيين: تلقينا حتى الآن10 شكاوى باتهامات خاصة بتعنت ضد مراسلين خلال الانتخابات

قال علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين إن النقابة تلقت حتى الآن عشرة شكاوى من صحفيين يقومون بتغطية إنتخابات الرئاسة فى القاهرة والمحافظات تتضمن إتهامات سواء بحدوث حالات إعتداء أو تعنت خلال أدائهم لمهتهم.

> وقال ثابت إن أحد الشكاوى تضمنت إتهاما لضابط شرطة بالاعتداء عليه فى إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة قنا حسب الشكوى.. كما تم القاء القبض على إثنين من الصحفيين هما إسلام نبيل وهبة عبد الحميد بمركزى نجع حمادى وقوص بمحافظة قنا. . كما إتهم صحفيون الأمن بمنعهم من الدخول إلى المقر الانتخابى فى لجنة الترعة الإعدادية بشبرا رغم حيازتهم للتصاريح المطلوبة حسب الشكاوى.

> وطالبت النقابة على الفور وزارة الداخلية بسرعة الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهما وتسهيل مهمة الصحفيين ، وأبلغت اللجنة العليا للانتخابات بكل هذه الشكاوى وطالبت باحترام التصاريح والتأكيد على ضمان سلامه الصحفى حتى يتمكن من أداء مهامه الوطنية بصورة كاملة .

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

تُجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.