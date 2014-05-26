ريهام السعيد ترفض الإفصاح عن المرشح الذي صوتت له: انتخبت مصر

رفضت الإعلامية، ريهام السعيد، الإفصاح عن المرشح الذي صوتت له، وقالت أثناء إدلائها بصوتها، إن ما يهمها هو وجود رئيس ينهض بمصر ويحل مشاكلها، وتابعت: “أنا انتخبت مصر”.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

> وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.