نائب محافظ القاهرة يناقش مع رؤساء الأحياء خطة استثمارية للمنطقة الجنوبية

ناقش المهندس مصطفى مراد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الخطة الاستثمارية للمنطقة بحضور رؤساء الأحياء بجنوب القاهرة والقيادات التنفيذية والشعبيين، حيث تناول اللقاء سبل حصر الاحتياجات اللازمة لتطوير المنطقة، وضرورة الاعتماد على التخطيط الجيد والاستفادة المثلى من الموارد لتحقيق أعلى نسبة من الخطة، وضرورة تعاون الشعبيين مع رؤساء الأحياء لإحداث حالة التكامل المطلوب.

واستعرض على القط، رئيس حى المعصرة، خطة الحى وبنود الصرف بالميزانية وخطة الصرف والإنارة، مطالباً بزيادة المخصصات لحى المعصرة وحماية أملاك الدولة من التعديات الموجودة، وأبدى استعداده لتنمية موارد الحى بإقامة المشاريع التى تخدم المنطقة.

كما تناول خالد لطفى، رئيس حى حلوان، ميزانية الحى وبنود الصرف منها، حيث تناول أعمال الرصف والبيئة والأمن وتطوير مبنى الحى وإمداده بالحاسبات والأجهزة اللازمة، واعترض أحد الموجودين على خطة الرصف معللاً بأن الشوارع المذكورة تالفة الرصف وينبغى إعادة النظر فيها، وضرورة أن تتسع خطة الرصف للحى والأماكن المترامية الأطراف والتى لم يتم ذكرها.

وصرح مراد بقرب الانتهاء من اعتماد حى المعصرة من رئيس الوزراء، مطالباً القيادات الشعبية بحماية أرض حى المعصرة من التعدى، وتشكيل لجنة للنظافة بكل حى لمتابعة أعمال النظافة ومستوى الأداء والتواصل الجيد مع الشركة.