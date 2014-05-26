دي خيا: أتلتيكو مدريد نموذج يحتذى به

إفي - أشاد الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بفريقه السابق أتلتيكو مدريد سواء اللاعبين أو مدربهم دييجو سيميوني، حيث وصفهم بـ"النموذج" الذي يحتذى به رغم خسارتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام جارهم ريال مدريد.

وقال دي خيا: "كان رائعا رؤية فريقين من مدريد في نهائي التشامبيونز"، وذلك فور وصوله إلى معسكر إعداد منتخب إسبانيا قبيل مونديال البرازيل في العاصمة مدريد.

وأضاف: "الهزيمة حدثت في دقيقتين، والطريقة التي خسر بها أتلتيكو مؤسفة، لكن يتعين عليهم أن يكونوا فخورين بالجهد الذي بذلوه. لقد قدموا كل شيء في الملعب. إنهم جميعا بمثابة نموذج يحتذى به، سواء اللاعبين أو المدرب سيميوني".

وكانت مباراة نهائي دوري الأبطال قد شهدت صراعا إسبانيا بين الجارين ريال وأتلتيكو مدريد، انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-1 في مباراة احتاجت شوطين إضافيين لمعرفة هوية الفائز بها.