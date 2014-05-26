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إيما واستون تتخرج في الجامعة والـ Selfieحاضرة

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الإثنين 26-05-2014 14:39

تخرجت النجمة البريطانية الشابة Emma Watson في الجامعة، حيث حصلت على إجازة في الأدب الإنجليزي.

النجمة التي اشتهرت بدور Hermione Granger في سلسلة أفلام "Harry Potter"، والتي تبلغ ثروتها 45 مليون دولار، درست 5 أعوام في جامعة "Brown "، التي تعدّ سابع أقدم جامعة في أمريكا، حتى نالت شهادتها.

Emma البالغة من العمر 24 عاماً، والتي تصدرت قائمة Empire لأكثر الممثلات إثارة العام الماضي ، بدأت الدراسة في عام 2009. لكنها توقفت في عام 2011 للترويج للجزء الأخير من سلسلة أفلام "Harry Potter"، قبل أن تعاود الدراسة.

يُذكر أنّ Emma Watson ، التي كانت من ضمن 2000 طالب تخرجوا في الجامعة سويّاً نهار الأحد الماضي، عانت الكثير لتحصل على حياة جامعية طبيعية بسبب شهرتها.

 

كيف أمضت النجمات عمر الـ20؟

 

 

 

 

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