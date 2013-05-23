نفوق 7 رؤوس ماشية وتفحم 100 جوال قمح فى حريق منزل بقنا



> تسبب تطاير شرر فرن بلدى فى اشتعال النيران فى منزل مكون من طابق واحد ونفوق 7 رؤؤس ماشيه بقريه المراشده بمركز الوقف.

> كان اللواء صلاح مزيد مدير أمن قنا قد تلقي أخطارا بنشوب حريق بمركز الوقف.

> كشفت التحريات نشوب حريق بمنزل ملك مطصفي علي طلعت 42 سنة مزارع مكون من طابق واحد مبني بالطوب اللبن فانتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وتمكنت من اخمادها قبل متدادها للمنازل المجاوره.

وتبين ان تطاير شرر من فرن بلدى وراء الحريق ونتج عن الحريق نفوق 7 رؤوس ماشية جاموس وتفحم 100 جوال قمح ودراجة بخارية وأجهزة كهربائية وبعض المفروشات ولم ينتج عنه اصابات بالارواح فتحرر محضر رقم 656 لسنة 2013 إدراي الوقف وجاري إخطار النيابة لتتولي التحقيق فى الواقعة .