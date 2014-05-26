مسلسلات رمضان...ابتزاز وتهديد والخطر يلاحق الممثلين

القاهرة_مروة عبد الفضيل

في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها مصر منذ ثلاث سنوات، يؤكد العاملون في المجال الفني أنّ عملهم لم يعد يخل من مجازفة، وأنهم باتوا يعملون تحت التهديد، وأن الخطر يلاحقهم في كل مكان، من ابتزاز مادي أو انفجار قنابل أو هجوم مسلح أو اعتراضات في الطريق من قبل بلطجيّة وهم عائدون إلى منازلهم.

البعض يؤكد أن تصريحات النجوم في هذا الشأن ما هي إلا مجرد دعاية لأعمالهم، للفت الأنظار إليها، كنوع من الدعاية المجّانيّة.

فقد تعرض مؤخراً فريق مسلسل "دلع البنات" الذي تقوم مي عز الدين وكندة علوش ببطولته، إلى هجوم من بلطجية ابتزوا المنتج محمود شميس مادياً، فقام تحت التهديد بدفع المال، وقد نفى الحادث في الكثير من تصريحاته، إلا أنّنا تأكدنا فعلياً من حصول الواقعة من مصادر مشاركة في المسلسل الذي تخرجه شيرين عادل.

تعرضت كذلك الممثلة بشرى إلى هجوم بالمولوتوف أثناء تصويرها بعض المشاهد من مسلسل "تفاحة أدم"، وكتبت بشرى على صفحتها الرسمية في الفيس بوك قائلة " نجوت بأعجوبة منذ قليل وبقدرة إلهية من محاولة قتل بزجاجة مولوتوف استهدفت طاقم تصوير مسلسل «تفاحة آدم». وتابعت "أنا وفريق العمل بخير، قدر الله وما شاء فعل.. الشرطة قبضت على الجاني".

وقبل هذين الحادثين بأيام قليلة نجا فريق عمل مسلسل "سيرة الحب" لبطلته سيرين عبد النور من انفجار قنبلة أسفل إحدى البنايات التي كانوا سيصورون بها أحد مشاهد العمل المزمع عرضه في شهر رمضان، حيث تم العثور على قنبلة قبل انفجارها بمعرفة رجال المفرقعات والشرطة التي انتقلت إلى مكان القنبلة لإبطال مفعولها، وتم وقف التصوير في ذلك اليوم وتم تأجيل المشاهد التي تجمع كل من الفنانين رشا مهدي وخالد سليم إلى موعد آخر.