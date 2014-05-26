ما حقيقة علاقة ليندسي لوهان وآدم صبّاغ؟

بعد George Clooney، ها هي Lindsay Lohan ترتبط بلبناني أيضاً! خبر تناقلته الكثير من المواقع الإخبارية العربية، ذاكرة أنّ المصدر هو الصحف الأجنبية، من دون أن يكون للخبر أيّ أساس.

فالنجمة العالمية Lindsay وآدم صبّاغ، نجم تلفزيون الواقع الأمريكي، واللبناني الأصل، هما مجرّد أصدقاء، أو على الأقلّ حتّى الآن.

وقد انتشرت هذه الإشاعة، بعد أن وصل الثنائي سويّاً إلى مدينة "كان" في فرنسا، لتكون Lindsay ضيفة شرف حفل افتتاح النادي الليلي الشهير " VIP Rooms".

لكنّ المثير للشائعات كان دخولها مع آدم، الذي بدا سعيداً بإحضار النجمة العالمية معه إلى "كان"، بعدما كادت تؤجل سفرها عدّة مرات، وهو ما كان سيتسبّب بخسارة مادّية كبيرة لصاحب النادي الليلي الشهير، الذي وعد ضيوفه بحضورها حفلَ الافتتاح.

لكنّ آدم، وبصفته صديقاً مقرباً، أقنعها بتلبية هذه الدعوة والالتزام بالموعد، وجاء بها برضاها، حيث بدا أنّها تكنّ له محبّة واحتراماً كبيرين.

Lindsay ، البالغة من العمر 27 عاماً، تواجدت في السهرة أيضاً مع شقيقها Michael وعدد من الأصدقاء المقرّبين، ولم تكن مع آدم لوحدهما.

وفي سياق منفصل، حضرت النجمة العالمية Paris Hilton إلى موناكو لتلعب دور الـ "دي جي" في افتتاح الموسم الصيفي للنادي الليلي نفسه، إنما في مونتِ كارلو، لكن بوجود آدم صبّاغ.

وخلال السهرة أعدّت Paris مفاجأة لآدم، بمناسبة عيد ميلاده، حيث دخلت مجموعة من الفتيات يرتدين بلوزات عليها صورته، ويحملن قالب حلوى كبيراً على شكل سيّارة فيراري، ثمّ تقدّمن منه ليغنّين له.

وفي هذه الحال، هل من الممكن أن يواعد آدم صباغ في الوقت نفسه Lindsay Lohan وعدوّتها الدائمة Paris Hilton؟!.

ما الذي يجمع ليندساي لوهان وهيفا وهبي؟