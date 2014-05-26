مروة ناجي تتجاوز إخفاقها ومرضها بالتمثيل

بعد إخفاقها في الحصول على اللقب في برنامج The Voice، رغم إشادة المدربين بقوة صوتها، وبعد الوعكة الصحية الشديدة التي دخلت بسببها إلى العناية المركزة لأيام طويلة، عادت مروة ناجي إلى الساحة مجدداً لكن هذه المرة ليس من خلال الغناء بل من خلال التمثيل مع الفنان خالد الصاوي في مسلسل "تفاحة ادم" المزمع عرضه في شهر رمضان المقبل.

ومن جانبه أكد جمال العدل منتج المسلسل أنّ مروة لديها الكثير من الطاقات الإبداعية، التي يجب الاستفادة منها وتوظيفها بشكل مناسب يليق بموهبتها في مجال التمثيل والغناء.

وتؤدي مروة من خلال المسلسل بعض الأغنيات طبقاً للسياق الدرامي للأحداث، كما تغنّي تتر البداية والنهاية.

مسلسل "تفاحة آدم" بطولة خالد الصاوي وريهام عبد الغفور وبشرى والقصة من تأليف محمد الحناوي وإخراج على إدريس.