كارول سماحة: أنتقد إليسا بسبب عصبيتها

بيروت_ سيدتي نت

هل تعطي كارول سماحة الأولوية في حياتها إلى العائلة والزواج أم إلى العمل والفن؟ ما الذي تغيّر في يومياتها قبل مرحلة الارتباط وبعدها؟ هل تعتبر أن قرار زواجها من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، كان صائباً وفي وقته أم متسرّعاً وسابق لأوانه؟ وهل تكشف عن موعد ومكان القبلة الأولى بينهما قبل الزواج؟ وهل يزعجها أنها ليست الزوجة الأولى في حياته، وماذا عن علاقتها بابنته؟ وماذا عن مسرحية "السيدة" واتهامها بالغرور، وعن خلافاتها مع إليسا؟ وما رأيها بالنقد الذي طاول مسلسل "الشحرورة"؟ تجيب النجمة اللبنانية عن هذه الأسئلة وغيرها في برنامج "الحُكم" مع وفاء الكيلاني هذا الإثنين 26 أيار/ مايو الحالي على MBC1.

تؤكد كارول سماحة أنها عاشت قصة حب مع زوجها أربع سنوات قبل الارتباط، رافضة الاتهام الذي يردده البعض بأنه زواج مصلحة، لكن هل يقتنع الجمهور بهذا الأمر، من خلال استطلاعات الرأي في الشارع؟ وتنجح وفاء الكيلاني في سحب اعتراف من كارول عن الأمور التي تسبب جدلاً وخلافاً مستمراً مع زوجها. وتعترف بأنها لا تقتنع بفكرة أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته.

من جهة أخرى، توضح سماحة بأنها بطبيعتها، يضايقها إذا استمر سوء التفاهم مع أصدقائها والمقربين منها أكثر من 24 ساعة. وتشدّد على أنها ليست من الأشخاص الذين يهربون من المشاكل بل من الذين يواجهونها ويتصدون إلى حلّها. وتردّ على اتهام الصحافة لها بأنها فشلت مسرحياً في العمل الاستعراضي الغنائي "السيّدة"، إثر توقفه بعد أيام قليلة على بدء عرضه على خشبة كازينو لبنان. كما تسمي النجمة التي تمثل بالنسبة لها الفنانة الأيقونة. وتعترف بصراحتها المعهودة بأنها إنسانة متسلطة، كما تنتقد إليسا بسبب عصبيتها، وتشرح الأسباب الحقيقية لخلافهما. كما ترصد وفاء الكيلاني مع ضيفتها آراء الجمهور حول المهنة الأخرى التي تبدع فيها الضيفة. كما تتحدث بعفوية في "الحُكم" في حلقة تشكل مزيجاً من الصراحة والديبلوماسية.