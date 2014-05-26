وزير الشباب والرياضة يدلى بصوته بـ”النور للمكفوفين” فى المهندسين

وأكد عبد العزيز حرصه الشديد علي المشاركة في هذا الحدث الهام، والإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية، مشيراً إلي أن هذا الحدث يمثل خطوة فارقة في مستقبل مصر بعد إقرارالدستور.

وأكد عبد العزيز عقب الإدلاء بصوته : ” إن الشباب له دور مع الرئيس القادم، مشيراً الى أن المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية واجب وطنى على كل مصري، وأن الجيش والداخلية بذلوا جهدا كبيرا من أجل طمأنة المصريين، وتؤكد أن الاستقرار قادم، وأننا ماضون فى خارطة المستقبل ووضع مصر على المسارالصحيح.

وأوضح عبد العزيز أن وزارة الشباب والرياضة عقدت فعاليات عدة ما بين ندوات ولقاءات حوارية فى مختلف محافظات الجمهورية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية.

ودعا وزير الشباب والرياضة الشعب المصرى بأطيافه كافة للتكاتف من أجل الوصول بمصر لبر الآمان، ووضعها على طريق التقدم، وتحقيق الأهداف التى نادت بها ثورتى 25يناير و30 يونيو.