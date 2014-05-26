أخبار عاجلة

انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الشباب والرياضة يدلى بصوته بـ”النور للمكفوفين” فى المهندسين

Google+ Print

 

وأكد عبد العزيز حرصه الشديد علي المشاركة في هذا الحدث الهام، والإدلاء بصوته في الإنتخابات الرئاسية، مشيراً إلي أن هذا الحدث يمثل خطوة فارقة في مستقبل بعد إقرارالدستور.

وأكد عبد العزيز عقب الإدلاء بصوته : ” إن الشباب له دور مع الرئيس القادم، مشيراً الى أن المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية واجب وطنى على كل مصري، وأن الجيش والداخلية بذلوا جهدا كبيرا من أجل  طمأنة المصريين، وتؤكد أن الاستقرار قادم، وأننا ماضون فى خارطة المستقبل ووضع مصر على المسارالصحيح.

وأوضح عبد العزيز أن وزارة الشباب والرياضة عقدت فعاليات عدة ما بين ندوات ولقاءات حوارية فى مختلف محافظات الجمهورية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وأهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية.

ودعا وزير الشباب والرياضة الشعب المصرى بأطيافه كافة للتكاتف من أجل الوصول بمصر لبر الآمان، ووضعها على طريق التقدم، وتحقيق الأهداف التى نادت بها ثورتى 25يناير و30 يونيو.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

unnamed (23) unnamed (25)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة