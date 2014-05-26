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نيابة الزيتون تأمر بحبس طالبين ينتميان لـ”الإخوان” بتهمة التحريض على العنف

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نيابة الزيتون تأمر بحبس طالبين ينتميان لـ”الإخوان” بتهمة التحريض على العنف نيابة الزيتون تأمر بحبس طالبين ينتميان لـ”الإخوان” بتهمة التحريض على العنف

أمرت نيابة الزيتون برئاسة المستشار احمد عبد الفتاح بحبس طالبين ينتميان الى تنظيم الإخوان الارهابى 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالتحريض على اعمال العنف بمنطقة الزيتون

المتهمان هما  “حازم طارق طه “22 سنة”طالب مفصول بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس ، مسئول تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بجامعات المنطقة المركزية، و”محمود حامد عبد الحميد “22 سنة”  طالب بكلية علوم جامعة عين شمس.

ووجهت النيابة الى المتهمين تهم اثارة الشغب والتحريض على العنف والتظاهر والانضمام الى جماعة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام ومقاومة السلطات.

كانت قوات الامن القت القبض على المتهمين بناء على صدور قرار من النيابة العامة بضبطهما واحضارهما فى قضايا شغب وعنف بالزيتون وبحوزتهم 6 هواتف محمولة محمل عليها خطط لتحركات طلبة الجماعة وأماكن التظاهر داخل جامعة الازهر وعين شمس ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

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