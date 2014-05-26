احذري أن ينام مولودك على الموسيقى وزقزقة الطيور!

أكدت دراسة لباحثين كنديين أجريت على 14 آلة تصدر أصواتاً مختلفة من ثلاث مسافات مختلفة من غرفة الرضع، أن التعرُّض المنتظم لها يضعف تدريجياً حاسة السمع لدى الرضع، بل تؤثر على طريقة كلامهم وقدرتهم على التعلم. فبعض الأمهات يعتقدن صوت المطر، أو زقزقة الطيور، أو نبضات القلب وغيرها من الأصوات، تساعد على نوم هادئ للرضيع، فيعمدن على تشغيلها على جهاز كومبيوتر أو هاتف نقال طوال الليل.

حيث كشف الدكتور صبري علام، اختصاصي الأطفال حديثي الولادة أنَّ أفضل وأكثر الأصوات حناناً وهدوءاً على أذن الرضيع هو صوت الأم. وينصح صبري الأمهات باتباع الآتي حال اضطرارهن تشغيل آلات موسيقيَّة تنويميَّة للرضع:

ـ ضعي الآلة بعيداً قدر الإمكان عن مهد الرضيع.

ـ لا تضعي أي أدوات موسيقيَّة في مهده أو تركيبها فيه.

ـ شغلي الآلة بصوت منخفض للغاية وأقصر مدَّة ممكنة.

ـ أوقفيها على الفور بمجرد غط الرضيع في نوم عميق.

نصائح لنوم هادئ

• في الشهر الأول لا تضعي وسادة تحت رأس الطفل؛ لأنَّ هذا يؤدي إلى ثني عموده الفقري

• لا تعوديه على الهز أو حمله أو المشي به لينام .

• لا تنقليه من سريره في أشهره الأولى إلا عند الرضاعة، أو تغيير الملابس.

• لا تعوديه على النوم في هدوء زائد، وخصصي وقتاً لملاعبته.

• لا تتركيه مع إخوته الصغار الذين لا يعرفون الخطأ من الصواب.

• بعد الأشهر الأولى عوديه على النوم مبكراً فيترك النوم في النهار.