تم تشخيصي بسكري الحمل.. فما معنى ذلك؟

ترتبط المخاطر المتعلقة بسكري الحمل بالولادة المبكرة، الطلق الصناعي أو الولادة القيصرية، كما أن هذه الحالة تحفز إنجاب طفل أكبر حجماً؛ مما يتسبب بولادة أبكر؛ حيثُ إن الأم والطفل معرضان لخطر الإصابة بالسكري من الدرجة الثانية. فكيف ذلك؟!

يكشف دوغلاس توينفور، مستشار سريري للسكري في بريطانيا، أن سكري الحمل يحصل في المرحلة الثانية أو الثالثة من الحمل، حيثُ يحتاج جسمك إلى مزيد من الأنسولين، وإن لم يتم إفراز ذلك طبيعياً في الجسم، فسوف يرتفع منسوب السكر في دمك، ولكن تعرضك لسكري الحمل سابقاً، أو إن كان لأسرتك تاريخ في مرض السكري، أو إن كنت بدينة جداً قبل الحمل.. كلها عوامل تجعلك أكثر عرضة له. من المهم اكتشاف الأمر ما بين الأسبوع 24-28 من الحمل، أو في وقت أبكر.

خطوات السيطرة على الوضع

- سيتم نصحك بكيفية السيطرة على وزنك وإعطائك أدوات لمراقبة منسوب السكر في الدم.

- عليك تخفيف السكر والأملاح والدهون المشبعة وممارسة الرياضة.

- تناولي البقول والشوفان وخبز الحبوب الكاملة والمعكرونة بحصص مناسبة، وإن لم يفد تغير نظامك الغذائي في السيطرة على منسوب السكر في الدم، فقد تتم إضافة الأدوية أو حقن الأنسولين.

- يجب أن يتم تصويرك بشكل إضافي؛ للتأكد من أن صحتك والطفل بخير.

- لابد من فحص الطفل بعد الولادة، بينما يتم فحصك بعد 6 أسابيع؛ للتأكد من أن منسوب السكر في دمك عاد للطبيعي.

قصة حامل مصابة

تروي كاتي ساذرلاند، من إيسيكس وأم إليوت (9 أشهر)، كيف تم تشخيصها بسكري الحمل بفحص روتيني في الأسبوع 28 من الحمل، وتمت إحالتها إلى عيادة السكري في المشفى لرؤية قابلة متخصصة، أعطتها كتيباً، وشرحت لها كيفية فحص دمها بالمنزل بآلة تعمل على وخز إصبعي، تتابع كاتي: «كان عليّ تفقد دمي من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم وتسجيل النتائج. كما انتقلت إلى تناول أطعمة كاملة الحبوب وقاطعت الشوكولاتة والبسكويت.

لقد تم تصنيف حملي على أنه عالي الخطورة بسبب سكري الحمل، انزعجت بسبب وجود احتمالية اللجوء إلى الطلق الصناعي؛ مما عنى أن خطة الولادة التي رسمتها لنفسي كانت مهددة بعدم الحصول. نصحني الأطباء بعدم النزول في بركة الولادة، ولكنني أصررت على ذلك واتفقنا على أن يتم فحصي والطفل بشكل دائم؛ للتأكد من أننا على ما يرام، وقد سارت الأمور بخير، وولد إليوت قبل موعده بخمسة أيام.

أنا وإليوت بخير الآن، واستمررت في اتباع عادات أكل صحية وممارسة الرياضة؛ لتجنب سكري الحمل في المستقبل، كما أنصح بكتاب The Blood Sugar Solutionإذ احتوى الكثير من النصائح المفيدة.

المنتج الأمثل

توصي وزارة الصحة النساء اللواتي يخططن لحمل بدمج ما مقداره 400 ميكروغرام من حمض الفوليك في نظامهن الغذائي، من بدء محاولة الحمل وحتى الأسبوع 12 منه. جربي Vitabiotix pregnacare max الذي يحتوي على حمض الفوليك، وفيتامين ب 12 و10 ميكروغرام من فيتامين د.