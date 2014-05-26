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رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته: مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها المعاصر

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رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته: مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها المعاصر رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته: مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها المعاصر

أدلى  الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط ظهر اليوم بصوته الإنتخابى وذلك  بلجنته الانتخابية بمدرسة عمر بن عبد العزيز بمدينة أسيوط

ومن جهته قال عبد السميع أن   تمر بمرحلة فارقة فى تاريخها المعاصر ، وأن الشعب المصري قد تمكن من التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه واستكمال استحقاقات خارطة طريقه بكل عزم وإخلاص، مؤكداً أن إرادته الحرة هى الفاعل الوحيد والحقيقي فى رسم ملامح  مستقبل وطنه الديمقراطي.

موجهاً الدعوة إلى كافة  المواطنين  فى شتى محافظات الجمهورية بالنزول والمشاركة بكثافة وفاعلية فى اختيار الرئيس القادم وإعطاء المثل والقدوة لأبنائهم وللعالم أجمع فى تحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية و أداء ما علينا جميعاً من واجبٍ وطني، واضعين نصب أعيننا مصلحة مصرنا الغالية ، والدفاع عن حقنا فى وطن آمنٍ مستقر ، مشدداً على ضرورة أن نتكاتف جميعاً ونعمل سوياً فى بناء مستقبل مشرق.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

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