أعضاء قومي المرأة بالوادي الجديد يساعدن المسنات في الوصول لمقاراتهن الانتخابية

قامت عضوات المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، بدعوة السيدات ومساعدتهن للخروج والادلاء باصواتهن فى الانتخابات الرئاسية.

وقد صرحت بذلك نادية عزمي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، وقالت أن هناك غرفة عمليات بفرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد لمتابعة سير تصويت الناخبين بلجان السيدات بالقرى والمدن دون انحياز المجلس لأي مرشح رئاسي واكدت انه سيتم توفير سيارات لتوصيل السيدات غير القادرات على الوصول الى مقاراتهم الانتخابية.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.