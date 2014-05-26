وزير التموين :الانتخابات الرئاسية هي البداية الحقيقية لمستقبل مصر

صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الانتخابات الرئاسية هي البداية الحقيقية لمستقبل مصر الافضل الذي ينتظره المصريون ، وترسيخ مبادئ الديمقراطية ، مطالبا جموع الشعب المصري بالمشاركة الايجابية في هذه الانتخابات التي من نتائجها بناء عهد جديد من النزاهة والشفافية وتعظيم إرادة الشعب المصري في إختيار من يحكمه وبناء مصر الحديثة للأجيال الحالية والقادمة .

واضاف عقب الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة هدي شعراوي الابتدائية بشارع مصطفي كامل بالاسكندرية اليوم أنه يحرص علي الادلاء بصوته في مسقط رأسه بالاسكندرية لأنه واجب وطني لايقل عن الجولات الميدانية التي يقوم بها علي الاسواق ومتابعة تنفيذ منظومة العيش المدعم .

> وأشاد الدكتور خالد حنفي وزير التموين بدور رجال الشرطة والجيش في تأمين الناخبين والمحافظة علي سلامة العملية الانتخابية ، مشيرا الي أنهم بذلوا الغالي والنفيس خلال ثورتي 35 يناير و30 يونيو ، كما أثني علي دور رجال القضاء في الاشراف علي العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيدة.

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

تُجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.

أ ش أ