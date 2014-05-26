طائرات فى سماء الفيوم .. وطلق ناري أمام مقر لجنة قصر الباسل

ومن جهة اخرى شهدت مقر اللجنة الانتخابية بقرية قصر الباسل فى مركز اطسا قيام شاب يستقل دراجة بخارية باطلاق عيار نارى من فرد خرطوش تجاه المقر وفر هاربا وعلى الفور قامت قوات الامن بتعزيز الحراسة امام المقر الانتخابى.

وصرح عادل عبد الفتاح عضو هيئة مكتب الوفد بالفيوم ان اللجنة الانتخابية ارقام 72 و 73 فى مدرسة شدموه الابتدائية بمركز اطسا شهدت اقبالا كبيرا من السيدات فى حين شهدت اللجان الانتخابية بقرية تطون اقبالا محدودا من الناخبين.

وبدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.