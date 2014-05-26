رئيس أوكرانيا الجديد يتطلع لمقابلة قادة روس في يونيو

قال الرئيس الأوكراني الجديد بيترو بوروشينكو، الإثنين، إنه يأمل في مقابلة القادة الروس في النصف الأول من يونيو، مشيرا إلى أن استعادة الاستقرار في المناطق الشرقية بالبلاد سيتطلب مشاركة روسيا.

وسيطر انفصاليون مسلحون موالون لروسيا على بعض البلدات والمدن في شرق أوكرانيا ومنعوا الناس من المشاركة في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس الأحد.

وأضاف « بوروشينكو»، في مؤتمر صحفي، أنه «يأمل أن تدعم روسيا جهودنا للتعامل مع الوضع في شرق أوكرانيا»

وكرر استعداده للحوار مع الانفصاليين الذين يسلمون أسلحتهم لكنه أضاف أنه لن يقابل«إرهابيين» يهددون أمن الدولة.

وتابع «بوروشينكو»: «سأستخدم كل السبل المشروعة لاستعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في مارس».