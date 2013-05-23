مسؤولة دولية: 300 ألف نازح بسبب القتال في دارفور

كتب : رويترز الخميس 23-05-2013 00:03

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس اليوم إن 300 ألف شخص فروا من ديارهم في منطقة دارفور السودانية بسبب تصاعد القتال هناك هذا العام ويعيشون الآن في ظروف مروعة ويعانون من نقص الغذاء.

ويزيد هذا على عدد النازحين للسنوات الثلاث الماضية مجتمعة. وتراجعت مستويات العنف عما بلغته في 2004 و2005 لكن القتال بين الجيش والمتمردين والقبائل المتنافسة زاد بدرجة كبيرة منذ يناير .

وقالت أموس في زيارة لمنطقة على مشارف مدينة الفاشر في شمال دارفور حيث يقيم 18 ألف نازح في خيام "هناك تحت شمس الصيف الحارقة يعيشون بلا شيء تقريبا من أسباب الحياة والرزق. وإضافة إلى ذلك عليهم السير مسافات للحصول على الماء."

وأضافت أن هيئات الاغاثة تبذل قصارى جهدها لتوصل الإمدادات للنازحين لكن نقص تبرعات المانحين الدوليين يعوق جهودها.