أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

مسؤولة دولية: 300 ألف نازح بسبب القتال في دارفور

Google+ Print
مسؤولة دولية: 300 ألف نازح بسبب القتال في دارفور مسؤولة دولية: 300 ألف نازح بسبب القتال في دارفور

كتب : رويترز الخميس 23-05-2013 00:03

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس اليوم إن 300 ألف شخص فروا من ديارهم في منطقة دارفور السودانية بسبب تصاعد القتال هناك هذا العام ويعيشون الآن في ظروف مروعة ويعانون من نقص الغذاء.

ويزيد هذا على عدد النازحين للسنوات الثلاث الماضية مجتمعة. وتراجعت مستويات العنف عما بلغته في 2004 و2005 لكن القتال بين الجيش والمتمردين والقبائل المتنافسة زاد بدرجة كبيرة منذ يناير .

وقالت أموس في زيارة لمنطقة على مشارف مدينة الفاشر في شمال دارفور حيث يقيم 18 ألف نازح في خيام "هناك تحت شمس الصيف الحارقة يعيشون بلا شيء تقريبا من أسباب الحياة والرزق. وإضافة إلى ذلك عليهم السير مسافات للحصول على الماء."

وأضافت أن هيئات الاغاثة تبذل قصارى جهدها لتوصل الإمدادات للنازحين لكن نقص تبرعات المانحين الدوليين يعوق جهودها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم