10 خطوات بسيطة لتطبيق مكياجك في المنزل

هل تريدين الظهور بإطلالة أكثر تميزاً وتفرداً؟ ربما كان هذا الأمر صعباً، ولكنه يزيد صعوبة عند التفكير فيما يناسب عمرك كمراهقة صغيرة، فمعظم النجمات المفضلات لدينا يقمن بتطبيق المكياج الجريء الذي لا يتناسب مع عمر المراهقات، وحتى إن كانت إحدى النجمات تتبع الأسلوب البسيط في مكياجها فإن طبيعة بشرتها المختلفة عن بشرة فتيات الخليج تجعل أسلوب مكياجها مختلفاً.

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وللتغلب على هذه المشاكل بالتأكيد سيكون الحل مع مراكز التجميل البارعة في تطبيق المكياج الدخاني أو الخليجي وغيرها من أنواع المكياج بطريقة تتناسب مع الفتيات، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون باستطاعتك الذهاب إلى مراكز التجميل كلما أردت.

لذلك فإن "سيِّدتي نت" يقدم لك خطوات بسيطة لتساعدك حتى تجمعي بين المكياج الأنيق والفريد من جهة، والمكياج الخفيف الذي يناسبك من جهة أخرى، كل هذا في 10 خطوات بسيطة يمكنك تنفيذها مع صديقاتك في المنزل بسهولة:

1.لا يشترط أن تقومي بوضع كريم الأساس، فبشرتك كمراهقة لن تكون بحاجة إليه.

2.إذا كنت تمتلكين القليل من العيوب أو الحبوب على بشرتك يمكنك وضع طبقة من الكونسيلر، ثم طبقة أخرى من بودرة الإضاءة.

3.ضعي على منتصف جفنك ظلال العيون باللون الملائم لملابسك وسنك، وليكن اللون الأزرق السماوي.

4.ضعي طبقة أخرى من نفس اللون على جفنك السفلي، ولكن باستخدام فرشاة صغيرة حتى يكون الخط رفيعاً ورقيقاً قدر الإمكان.

5.أضيفي لمسة من اللون الوردي الرقيق على جفنك العلوي ووزعيه برفق.

6.ابدئي بمزج اللون الوردي مع الأزرق باستخدام فرشاة صغيرة وكأنك ترسمين دوائر صغيرة حتى تقومين بمزج اللونين معاً بخفة.

7.كرري نفس الخطوات مع الجفن السفلي كذلك.

8.ضعي طبقة من الكحل الأزرق على عينيك، وابتعدي عن استخدام الآي لاينر أو الكحل الأسود حتى لا تزيدي سنوات إضافية إلى عمرك.

9.ضعي طبقتين من الماسكرا السوداء أو الزرقاء على رموشك.

10وأخيراً قومي بتطبيق أحمر الشفاه باللون الوردي الرقيق على شفاهك، واتركي خدودك طبيعية كما هي.

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