"سيدتي نت" يكشف ثورات عالم التجميل الجديدة

حرصاً منه على تقديم كل جديد للمرأة التي تطمح الحصول على إطلالة طبيعيّة نضرة ومشرقة وراقية، يقدّم لك رئيس قسم الجلد في مستشفى جبل لبنان – بيروت- الدكتور روي مطران أحدث تقنيات العناية التجميليّة بالبشرة فتابعيها بحذافيرها:

البوتوكس:

من المتعارف عليه طبيعة عمل البوتوكس المستعمل لحقن محيط العينين، الجبين... أما اليوم فأصبحت هذه الحقن تستعمل في أسفل الوجه Lower Face لتخفي خطوط الرقبة البارزة جداً بالإضافة لإخفاء "نيرة الأسنان" الكبيرة والمزعجة والتي تظهر مباشرة للعلن عند فتح الفم أو الضحك. وكما وتعمل هذه التقنية الجديدة على الحّد من الحنك العريض.

Nefertiti Lift

يعمل بواسطة البوتوكس على أطراف الوجه أي الحنك لشد الوجه ورفعه وخصوصاً الوجه العريض.

Filling: يستعمل في أماكن مختلفة من الوجه، لكن المبدأ الجديد هو بتعبئة الوجه بشكل طبيعي جداً، بمعنى أن كنت تعانين من خطوط حول محيط الفم أو الخطوط التعبيرية يمكنك معالجتها بطريقة طبيعيّة من دون "نفخها بشكل مبالغ فيه"

الفيلينغ يعمل أيضاً على تعبئة الخدود بطريقة صحية مشرقة بعيداً عن المظهر المصطنع. أما للنساء اللواتي يرغبن في تكبير الوجنتين والشفاه الصغيرة فيمكنها تحقيق رغبتها.

جديد عالم التجميل :

تقنية The First And Only FBI Approved Non Invasive Lifting Surgery Ultherapy وهي عبارة عن جهاز صوتي موافق عليها من قبل وزارة الصحة الأميركيّة تعمل على 3 أماكن وهي رفع العين وتدوير الوجه وشد العنق وأعلى الصدر. هذ التقنية يمكن تطبيقها في الصيف أو الشتاء حيث لا يوجد أية آثار سلبية لها ولا إحمرار حتى. تعمل من خلال وضع المكنة على البشرة التي ترغبين في شدها ومنحها النضارة والإشراق بعيداً عن خطوط التجاعيد وتعمل على شد الطبقة الأخيرة من الجلد وصولاً إلى العضل لشده أيضاً وبالتالي ستظهر الطبقة السطحية مشدودة وشابة.

شد الوجه بالخيط:

مع مرور الوقت يترهل الوجه لهذا هناك علاج جديد لهذه المشكلة وهي من خلال شده ورفعه بواسطة خيط وقتي Silhouette Soft يشد الوجه ويدوم بين سنة وسنة ونصف وبعدها يمكنك تغيير الخيط بآخر جديد مشدود أكثر.

آثار حبوب الشباب:

أصبح هناك علاجات فعّالة لآثار حبوب الشباب المزعجة وذلك من خلال هذه التقنيات: تقشير البشرة والتي تمنح سطح الجلد النعومة والتوازن.

الفيلير: وهو من خلال تعبئة الحفر. والليزر الذي يتألف من نوعان " Seiton و Laser Co2 يختار من بينهم حسب حالة المريض.

