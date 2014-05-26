رئيس التنظيم والإدارة يتفقد لجان "الشرابية" والناخبين يواصلون التوافد

وصل منذ قليل اللواء أحمد أبو الدهب، رئيس هيئة التنظيم والإدارة، مدرسة الظاهر الإعداداية بمنطقة الشرابية، لتفقد اللجان الانتخابية والاطمئنان على سير عملية التصويت فى انتخابات الرئاسة.

وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمنى بمحيط مدارس المنطقة بالتزامن مع مرور أبو الدهب، فى الوقت الذى يواصل فيه الناخبين توافدهم بعد ساعات من فتح باب التصويت فى أول انتخابات الرئاسة.

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