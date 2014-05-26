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قائد الجيش الثالث الميدانى: العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم

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قائد الجيش الثالث الميدانى: العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم قائد الجيش الثالث الميدانى: العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم

أكد اللواء أركان حرب أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميدانى، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم فى محافظة السويس، داعيا جميع المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وقال اللواء عسكر، فى تصريح خاص للتليفزيون المصرى اليوم، الاثنين، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية على أعلى درجة لتأمين المواطنين خلال العرس الانتخابى الذى يعتبر خطوة فى بناء الديمقراطية فى .

وطالب اللواء عسكر أهالى السويس بالاستجابة لنداء الوطن، لافتا إلى أن عناصر تأمين العملية الانتخابية ليس لها أية علاقة إطلاقا بالعناصر التى تؤمن المجرى الملاحى لقناة السويس والموانئ وشركات البترول والقلاع الصناعية.

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