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بلاغ سلبى عن وجود جسم غريب بمدرسة دولفى بالبراجيل

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بلاغ سلبى عن وجود جسم غريب بمدرسة دولفى بالبراجيل بلاغ سلبى عن وجود جسم غريب بمدرسة دولفى بالبراجيل

تلقى أحمد نصر رئيس مباحث نقطة البراجيل، بلاغا من الأهالى بالاشتباه فى وجود جسم غريب بجوار مدرسة دولفى الثانوية المشتركة بالبراجيل.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أنها عبارة عن عدد من لمبات الإنارة، وتم التعامل معها، وتبين عدم وجود أى خطر منها، وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة للبحث عن أى مواد أخرى.

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