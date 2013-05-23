مقتل جندي وإصابة 2 مشتبه بهما بجروح في حادث بلندن

كتب : ا ف ب منذ 33 دقيقة

قتل رجل قد يكون جنديا اليوم، وأصيب اثنان من المشتبه بهما بجروح بعد تدخل الشرطة في حي وولويش جنوب شرق لندن، حسب ما أعلن للصحفيين النائب المحلي نيك رينسفورد.

ووقع الحادث قرب ثكنة عسكرية.

وأكد متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن إنه عثر على جثة رجل ونقل اثنان إلى مستشفى.

وعلى الفور حلقت مروحيات تنقل صحفيين فوق مكان الحادث وصورت الشرطيين ينصبون خيمة ويجمعون الأدلة.

وقال نائب وولويش وجرينيتش بعد التحدث مع مسؤولين في الشرطة في المكان "نعتقد أن القتيل جندي. نجهل ظروف المأساة".

وأضاف "على الشرطة التدخل لاعتقال المسؤولين".

وأوضح أنه عثر في المكان على أسلحة مختلفة منها مسدس وسكاكين وساطور.