جورج كلوني عاشق لا مثيل له

لقد أثبت الممثل العالمي George Clooney، أنه أكثر رومانسية في الواقع منه في أفلامه وأدواره، بحيث يُمكن القول أنّ اللبنانية أمل علم الدين هي أكثر من محظوظة.

فقد طار العاشق المشتاق من نيويورك إلى لندن، قاطعاً كلّ تلك المسافة ليُفاجئ خطيبته في منتصف الليل، وليمهلها مدّة 10 دقائق كي تكون في سيّارته، ومعها ثياب النوم، لأنّها ستمضي الوقت معه في الفندق.

وأمل التي عشقت مفاجأة خطيبها العاشق المجنون، انصاعت لأوامره، مؤكّدة أنّ هذه اللحظات، التي تعيشها، هي الأكثر رومانسية.

وقد اصطحب George خطيبته، التي تشبه عارضات الأزياء، إلى "سوراي"، المكان الرومانسيّ والمثاليّ، حيث صوّر مسلسل Downton Abbey، وحيث قضى الثنائي بضع ساعات مجنونة، تنقّلا خلالها في حديقة قصر هايكلير.

بعد ذلك، توجّه كلٌّ من George وأمل إلى الفندق، الذي يمكث فيه النجم، في وقت شوهدت والدة أمل وهي تدخل الفندق نفسه لتناول العشاء إلى جانب الثنائيّ.

يُذكر أنّ الثنائي George Clooney وأمل علم الدين قد اتخذا قراراً بإقامة زفافهما في شهر أيلول المقبل في لندن.

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