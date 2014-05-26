مجهولون يلقون المولوتوف على مقر الحملة الانتخابية للسيسي بحوش عيسى بالبحيرة

قال يوسف ختعن المسؤول الإعلامى بحملة السيسى بالبحيرة،أن مقر الحملة بحوش عيسى تعرض لإلقاء مولوتوف من مجهولين، نافياً تعرض المقر لخسائر مادية أو بشرية من آثار الهجوم. من ناحية أخرى .

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب في مقر حملة “كمل جميلك” بمنطقة كلية الآداب جامعة المنصورة دون خسائر في الأرواح ، بعد أن هاجمه عدد من الملثمين وقاموا بإشعال النيران فيه .

و شهدت لجان كفر الدوار و أبو حمص حشدا من أعضاء حزب النور،وتواجد أعضاء الحزب بجوار اللجان لإرشاد الناخبين،وظهر التواجد الكثيف لسيدات الحزب فى قرى كفر الدوار.