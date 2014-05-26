مقتل 2 في اشتباكات جديدة شرق أوكرانيا

قتل شخصان على الأقل من العناصر الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا إثر اندلاع اشتباكات جديدة.

وكتب المتحدث باسم المهمة العسكرية في شرق أوكرانيا، فلاديسلاف سيليسينوف، الإثنين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قوات موالية لأوكرانيا عثرت على جثتي رجلين عقب تبادل إطلاق نار عند نقطة تفتيش.

ووفقا لبيانات المتحدث، حاول مسلحون انفصاليون كسر حلقة الحصار المفروضة حول مدينة سلافيانسك، معقل الانفصاليين، إلا أنه تم درء الهجوم.

وذكر المتحدث أن مهمة مكافحة الإرهاب قتلت في شمال منطقة لوجانسك «إرهابيين» اثنين وألقت القبض على 13 شخصا.