قائد الجيش التايلاندي يلوح باستخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات

لوح الجنرال برايوت تشان-أوتشا قائد الانقلاب في تايلاند، الاثنين، باستخدام القوة إذا اندلعت الاحتجاجات السياسية مرة أخرى.

وقال «برايوت» في بيان تلاه عبر شاشات التليفزيون: «هل سنذهب إلى ما كنا عليه من قبل، إذا أردتم فعل ذلك فسوف أستخدم القوة وأطبق القانون بصرامة، عليكم الصفح عن أي إجراءات صارمة لأنها ضرورية».

وأضاف قائد الجيش في تايلاند،وهو يرتدي الزي العسكري، أنه سيشكل مجلس مستشارين لكنه لم يقدم تفاصيل عن شكل الحكومة الجديدة التي ستدير البلاد بقيادة المجلس العسكري والمجلس الوطني للسلام والنظام.

وتابع: «البلاد بحاجة إلى رئيس وزراء. إذا عدنا للوراء ونظرنا للماضي هناك طريقة للقيام بذلك لكن قد يكون هناك بعض التغييرات في العملية من أجل خلق الشرعية».

ومن المرجح أن يثير خطاب «برايوت» ردود فعل متضاربة في بلد يعاني الاستقطاب منذ حوالي 10 سنوات نتيجة الخصومة بين المؤسسة الملكية وتاكسين شيناواترا قطب الاتصالات السابق الذي كسر القالب السياسي.