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سيميوني يتمسك بنجوم أتليتكو مدريد

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سيميوني يتمسك بنجوم أتليتكو مدريد سيميوني يتمسك بنجوم أتليتكو مدريد

أ ش أ - طالب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الإسباني، إدارة النادي بضرورة التشبث بكبار لاعبي الفريق وعدم التفريط فيهم خلال الانتقالات الصيفية القادمة وعلى رأسهم المهاجم دييجو كوستا وحارس المرمى كورتوا.

من جهته .. قال رئيس مجلس إدارة النادي ميجيل انخيل جيل مارين ، إننا لا نعتزم بيع أيا من لاعبينا إلا إذا طلب اللاعب نفسه الرحيل إلى ناد آخر ، نحن نجحنا في الصول على لقب الدوري الإسباني ووصلنا إلى الدور النهائي في بطولة دوري الأبطال (خسر أمام ريال مدريد 1- 4) حيث اتاح لنا ذلك موارد مالية ضخمة وهو ما يعني إننا لن نكون مضطرين لبيع أي من نجومنا للحصول على المال" .

وأوضح جيل مارين أنه قد تحدث بنفسه مع نجم خط هجوم الفريق كوستا وقال "لقد طلبت منه بشكل محدد أن يبقى معنا حيث إننا نأمل فى استمرار مسيرتنا الناجحة الموسم القادم وهو يمثل ركيزة أساسية بالنسبة لنا في مواصلة تحقيق الحلم" .

وفيما يتعلق بحارس المرمى البلجيكى كورتوا والمعار لأتليتكو من تشيلسي الإنجليزي ، فقد صرحت مصادر في النادي الإسباني بأن الحارس نفسه يرغب في البقاء مع الفريق ، حيث أنه يشعر بالإرتياح ولا يرغب في العودة إلى ستامفورد بريدج .

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