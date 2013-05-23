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الهلال خارج دوري أبطال آسيا رغم الانتقاضة أمام لخويا

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الهلال خارج دوري أبطال آسيا رغم الانتقاضة أمام لخويا الهلال خارج دوري أبطال آسيا رغم الانتقاضة أمام لخويا

تأهل لخويا القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لأول في تاريخه يوم الأربعاء عندما تفوق على الهلال السعودي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وتعادل الفريقان في مباراة الإياب بقطر بنتيجة 2-2، ليتأهل لخويا لسابق فوزه بهدف في مباراة الذهاب بالسعودية الأسبوع الماضي.

تقدم لخويا بواسطة أسيار ديا ومحمد موسى في الدقيقتين 15 و52، ثم انتفض الهلال متأخرا بهدفين عن طريق سلمان الفرج ومحمد الشلهوب في الدقيقتين 64 و78.

وفشل الهلال في اللحاق بشقيقيه الأهلي والشباب اللذان تأهلا لربع النهائي يوم الثلاثاء على حساب الجيش والغرافة القطريان.

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