مسيرة للإخوان بدلجا ومغاغة للمطالبة بمقاطعة انتخابات الرئاسة بالمنيا

نظمت جماعة الإخوان ومؤيديهم مسيرة بقرية دلجا بمركز شرطة ديرمواس جنوب محافظه المنيا واخري بمدينة مغاغه شمال المحافظه رددوا خلالها الهتافات المسيئة للجيش والشرطة وطالبوا خلالها المواطنين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية .

وشهدت لجان قرية دلجا إقبال ضعيف للغاية من قبل الناخبين ، وسط حاله من الاستنفار الأمني تحسبا لوقوع أي اعتداءات او أعمال شغب من قبل منظمي المسيرة.

شهدت قري إعدامات الإخوان بالمنيا, هدوءاً تاماً مع الساعات الأولي, من بدء عملية التصويت بمركز العدوه ومطاي, شمال المحافظة, وشددت أجهزة الأمن المدعومه بقوات الجيش من تواجدها بالمركزين.

بدأت، الاثنين، عملية التصويت في أول انتخابات رئاسية، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعد موجة 30 يونيو الثورية.

وتستمر الانتخابات، التي تتم تحت إشراف قضائي كامل، حتى التاسعة من مساء الإثنين، لتفتح اللجان مرة أخرى أبوابها، الثلاثاء أمام الناخبين، في التاسعة صباحًا.

وتجرى الانتخابات، التي يمتلك فيها قرابة 54 مليون ناخب مصري حق التصويت تحت إشراف 16 ألف قاض من القضاء والنيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 13 ألفا و899 لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية.