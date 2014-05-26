14 مليون راكب يستخدمون مترو دبي الشهر الماضي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن مترو دبي، بخطيه الأحمر والأخضر، تمكّن، خلال شهر أبريل الماضي، من تحقيق معدلات مرتفعة في عدد مرتاديه الذي بلغ 13 مليونا و879 ألفا و636 راكبا مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2013 الذي استقطب فيه 11 مليونا و298 ألفا و414 راكبا.

وقال السيد عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بالإنابة بهيئة الطرق والمواصلات: إن الأرقام التي حققها عدد ركاب المترو خلال شهر أبريل الماضي تعكس ارتفاع وتيرة استخدام المترو بوصفه أحد أهم الوسائل استحواذا على اهتمام مقيمي دبي وزائريها وسائحيها لما يحققه من سهولة التنقل ووصوله للمناطق الرئيسة التي تلبي احتياجات ومتطلبات مستخدميه.

وأضاف: أن العام الجاري بشكل عام شهد تطورا ملحوظا في أعداد مستخدمي المترو مقارنة بالعام الفائت، وهو ما نخطط له دائما من خلال وضع باقة متنوعة من المبادرات وتطوير الخدمات التي تسهم في جذب أفراد المجتمع كافة كوسيلة نقل أساسية تتسم بالأمان والرفاهية والسلامة.

وأوضح، أن عدد رحلات المترو بخطيه الأحمر والأخضر خلال شهر أبريل من العام الحالي بلغ 18 ألفا و 354 رحلة، بواقع 10 آلاف و244 للخط الأحمر، و8 آلاف و110 رحلات للخط الأخضر وذلك مقارنة بالشهر ذاته للعام الماضي حيث وصل إجمالي الرحلات إلى 16 ألفا و534 رحلة، بواقع 8آلاف و866 رحلة للخط الأحمر، و7 آلاف و668 للخط الأخضر، ، مشيرا إلى أن عدد ركاب الخط الأحمر خلال شهر أبريل الماضي بلغ 8 ملايين و806 آلاف و 55 راكبا مقارنة بالفترة نفسها للعام 2013 بمعدل رقمي بلغ 7 ملايين و347 ألفا و979 راكبا ، فيما بلغ عدد مستخدمي الخط الأخضر في أبريل الفائت 5 ملايين و73 ألفا و581 راكبا مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي الذي استقطب فيه 3 ملايين و950 ألفا و435 راكبا، مشيرا إلى أن محطة ديرة سيتي سنتر بالخط الأحمر تصدرت معدلات الركاب، خلال أبريل الماضي، بواقع 607 آلاف و150 راكبا، فيما جاءت محطة الاتحاد في المرتبة الثانية بواقع 578 ألفا و918 راكبا، واحتلت محطة برج خليفة – دبي مول - المركز الثالث بمعدل 577 ألفا و249 راكبا، بينما جاء المركز الرابع من نصيب محطة الرقة بـ 539 ألفا و889 راكبا.

واستطرد آل علي، أن محطة الفهيدي بالخط الأخضر احتلت المركز الأول، ،خلال أبريل المنصرم، بعدد ركاب وصل إلى 579 ألفا و879 راكبا، تلاها محطة بني ياس بواقع 539 ألفا و278 راكبا، وكان المركز الثالث من نصيب محطة الغبيبة بمعدل 406 آلاف و275 راكبا، فيما احتلت محطة عود ميثاء المركز الرابع بـ 385 ألفا و725 راكبا.

>