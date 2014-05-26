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مورينيو: سعيد بفوز ريال مدريد .. لكنه لن يهزمني في الوقت الإضافي

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مورينيو: سعيد بفوز ريال مدريد .. لكنه لن يهزمني في الوقت الإضافي مورينيو: سعيد بفوز ريال مدريد .. لكنه لن يهزمني في الوقت الإضافي

أعرب المدرب البرتغالي المحنك جوزيه مورينيو عن سعادته بتتويج فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه، مؤكدا أنه سيظل مشجعا للنادي الملكي الذي رحل عنه صيف 2013.

وأوضح مورينيو في تحليله للمباراة النهائية لدوري الأبطال بين الريال وأتلتيكو على موقع (ياهو) "الريال يستحق اللقب، أتلتيكو فريق كبير، بل فريق رائع، لكن المباراة لا تنتهي إلا بصافرة الحكم".

وأضاف الاستثنائي "فريقي في إسبانيا هو ريال مدريد، لذا أنا سعيد، لكن بالنسبة لي لن يهزمني الريال في الوقت الإضافي".

يذكر أن مورينيو درب الريال لمدة ثلاثة مواسم بهدف التتويج باللقب العاشر، لكنه لم يوفق في المهمة وخرج من نصف النهائي في ثلاث نسخ متتالية، لكن قبلها كان طموح الميرينجي متوقف عند دور الـ16 في ست مواسم متتالية.

وتوج "مو" مع الفريق الملكي بالدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي، قبل أن يعود الى تشيلسي الإنجليزي، بينما ترك مهمة تدريب الريال للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي حصد الكأس الليلة الماضية بالفوز على أتلتيكو في لشبونة 4-1.

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