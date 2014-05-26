ويلباك يتطلع للتعاون مع فان جال في مانشستر يونايتد

أ ش أ - أشاد دانى ويلباك نجم نادي مانشستر يونايتد بقرار النادي بالتعاقد مع المدرب الهولندي لويس فان جال ووصفه بأنه رجل عظيم، مؤكدا أنه يتطلع للتعاون معه الموسم المقبل في اولدترافورد.

وقال ويلباك "أنا سعيد بأنباء التعاقد مع لويس فان جال إنه إنسان عظيم ومدرب عظيم والنظر لسابقة أعماله يؤكد أنه قام بالتدريب في العديد من الأندية الكبرى".

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد أكد في وقت سابق من الشهر الحالي تعيين المدير الفني الحالي للمنتخب الهولندي كمدير فني للشياطين الحمر اعتبارا من الموسم القادم خلفا لديفيد مويس الذي تمت إقالته على أن يعاونه أسطورة النادي جيجز.