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بيدرو: مصيري مع برشلونة لم يتحدد

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بيدرو: مصيري مع برشلونة لم يتحدد بيدرو: مصيري مع برشلونة لم يتحدد

أ ش أ - اعترف بيدرو نجم نادي برشلونة الأسباني بأنه لا يعرف ما إذا كان سيستمر في صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وسجل الدولي الأسباني 19هدفا لبرشلونة في جميع البطولات خلال الموسم المنتهي لكن مازالت تتردد بقوة أنباء عن قرب رحيله من كامب نو.

وأكد بيدرو أنه سعيد في برشلونه لكنه اعترف بأنه كان بتمنى المشاركة في المزيد من المباريات.

وقال بيدرو لصحيفة أس "رغم أننى سعيد في برشلونة لكنني لا أعرف ما إذا كنت سأستمر في النادي أم لا."

واضاف "كنت اتمنى المشاركة بصورة أكبر لكن رغم كل شئ فإن الأمور انتهت بصورة طيبة في المباريات التي شاركت فيها لأنني تمكنت من مساعدة الفريق كثيرا، وسنرى ماذا سيحدث في الموسم المقبل".

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