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باربرا بيرلسكوني: يجب على ميلان السير على خطى أتليتكو مدريد

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باربرا بيرلسكوني: يجب على ميلان السير على خطى أتليتكو مدريد باربرا بيرلسكوني: يجب على ميلان السير على خطى أتليتكو مدريد

أ ش أ - أعلنت المدير العام لنادي ميلان الإيطالي بربارا بيرلسكوني، أن الموسم الماضي كان مخيبا للأمال بشكل كبير بالنسبة للنادي ولذا فإنه يتعين على إدارة الميلان أن تبذل جهودا ضخمة من أجل ضمان عدم تكرار ذلك الموسم المقبل.

وذكرت بيرلسكوني أنه ينبغى على الروسونيري أن يتخذ نادى أتليتكو مدريد الإسباني كنموذج لكيفية تحقيق النجاح حتى باستخدام ميزانية مالية محدودة.

وقالت إبنة مالك النادي ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو بيرلسكوني في تصريحات أدلت بها إلى قناة سكاى سبورت إيطاليا "إنني أتحدث بصراحة ولا أحاول أن أخدع جماهيرنا، واؤكد إننا كنا سيئين الموسم الماضي غير إننى أتعهد بتغيير هذا الوضع والعمل على أن نحتل الموسم القادم مركزا يؤهلنا للعودة مرة أخرى إلى دورى الأبطال".

وأضافت قائلة "إن نادي أتليتكو الإسباني يمثل نموذجا جيدا بالنسبة لنا، حيث أنه حقق نتائج رائعة رغم محدودية ميزانيته وموارده المالية".

وكان الميلان قد أنهى الموسم الحالي باحتلال المركز الثامن في الدوري الإيطالى بفارق 21 نقطة كاملة عن نادي نابولي الذي أحتل المركز الثالث وضمن بذلك التأهل لبطولة دوري الأبطال في نسختها القادمة مع صاحبي المركز الأول والثاني يوفنتوس وروما .

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