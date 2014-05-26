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بالصور.. قرية عائلة السيسي بالمنوفية تحتشد أمام لجان الإنتخابات

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بالصور.. قرية عائلة السيسي بالمنوفية تحتشد أمام لجان الإنتخابات بالصور.. قرية عائلة السيسي بالمنوفية تحتشد أمام لجان الإنتخابات

توافد منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأثنين مئات الاهالي بقرية طليا مركز أشمون مسقط رأس “الحاج سعيد ” والد المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، حيث أحتشد الأهالي قبل فتح اللجان بالوحدة المجمعة التي توجد بها كافة لجان التصويت بالقرية مكونين طويلة أمام كل لجنة .
> وعبر الأهالي عن سعادتهم بخروجهم منذ الصباح الباكر أمام اللجان لأختيار أبن القرية المشير عبد الفتاح السيسي، معربين عن أمنيتهم بفوزه برئاسة والعبور بالوطن الى بر الأمان.

وأكد الحاج محمود طبوشة 63 سنة أحد أقرباء المشير، أن القرية ستختار المشير باكتساح ليس لأن أصوله من القرية ولكن لأن الشعب المصري بأكمله يحب هذا الرجل ومن أجل مصلحة الوطن وأضاف أنه لولا توفيق الله ومن بعده موقف السيسي كانت البلد أنتهت على يد الاخوان وأضاف نتمنى منه بعد الفوز ان شاء الله أنه يهتم بالفلاح والبسطاء وكل البلد هتساعده .

 

 

 

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